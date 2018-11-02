Харди назвал Льюиса «жирным зверем» и вызвал его на бой

Бывший игрок лиги НФЛ (американский футбол) Грег Харди, который планирует дебютировать в UFC в 2019 году, рассчитывает встретиться в октагоне с Дэрриком Льюисом, которому в субботу 3 ноября предстоит сразиться с Даниэлем Кормье

«Я хочу, чтобы «жирный зверь» победил Кормье. Тогда я покажу ему, как ломать кости, как пускать кровь. Это не игры. Затем Кормье сможет победить Дона Джонса, после чего мы обсудим наши супербои», — написал Харди в своём «инстаграме».

Отметим, что пока Харди ведёт работу над тем, чтобы попасть в UFC. Бывший футболист, которого отстраняли от спорта из-за домашнего насилия в США, одержал пять побед нокаутами на любительском уровне в рамках UFC Fight Pass. Харди необходимо одержать ещё одну победу, чтобы попасть в UFC.