Хабибу предложили новую работу

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Нурмагомедову предложили стать помощников главы Дагестана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 33 8 часов назад
Глава Дагестана Владимир Васильев предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову стать его помощником, этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече спортсмена с руководителем республики.
«Да [получил предложение стать помощником главы Дагестана], но это мы будем обсуждать при следующей встрече, [которая] у нас скоро будет», — сказал Нурмагомедов ТАСС.
Хабиб Нурмагомедов во вторник получил от Васильева высшую награду Дагестана — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
За особый вклад в развитие отечественного спорта он представлен к званию «Народный герой Дагестана».
6 октября Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Всего на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.
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