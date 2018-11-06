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Нурмагомедов удостоен высшей награды Дагестана
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Хабиб Нурмагомедов удостоен высшей награды Дагестана 

Газета.Ru + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы указом главы Дагестана представлены к наградам "за высокие спортивные достижения", сообщает ТАСС.
Хабиб Нурмагомедов получил орден "За заслуги перед Республикой Дагестан", который является высшей наградой республики. Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов удостоен медали "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан".
"Хабиб — гордость Дагестана, гордость России. Сейчас самым популярным, наверное, у нас в России становится головной убор — папаха. Спасибо большое", — сказал глава Дагестана Владимир Васильев на церемонии вручения наград в Махачкале.
На церемонии Хабиб отметил, что последний раз получал медаль в 2011 году на Кубке мира.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Жозе Альдо поделился мыслями о поведении Нурмагомедова на турнире UFC 229.
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