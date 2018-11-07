Нурмагомедова позвали в политику

Нурмагомедову предложили стать помощников главы Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову стать его помощником, этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече спортсмена с руководителем республики.

«Да [получил предложение стать помощником главы Дагестана], но это мы будем обсуждать при следующей встрече, [которая] у нас скоро будет», — сказал Нурмагомедов ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов во вторник получил от Васильева высшую награду Дагестана — орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

За особый вклад в развитие отечественного спорта он представлен к званию «Народный герой Дагестана».