«За хороший гонорар»: Рой Джонс хочет драться с Хабибом

Российский и американский боксер Рой Джонс-младший выразил готовность провести бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Боксер отметил, что сразится с Дагестанским Орлом, если тому не удастся подраться с Флойдом Мейвезером.

Именитый боксер Рой Джонс-младший вошел в список желающих провести поединок с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Джонс уже второй боксер, который заинтересовался боем с Орлом после его победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

«Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова — это было по-настоящему интересное событие. Я слышал, что Хабиб хочет посоревноваться с Флойдом Мейвезером. Что ж, если у них этого не получится, я сам с удовольствием приму вызов — разумеется, за хороший гонорар», — приводит слова боксера News.ru.

Напомним, что Мейвезер и Нурмагомедов продолжают переговоры по возможному бою. Правда, сложностей в организации поединка действительно очень много.

Во-первых, до сих пор нет ясности, по каким правилам должны будут подраться Хабиб и Флойд. Чемпион UFC готов выйти хоть на ринг, хоть в октагон. Мейвезер же предпочитает только бокс. Во-вторых, категорически против поединка промоушен Нурмагомедова.

Президент UFC Дана Уайт дал ясно понять, что не отпустит своего чемпиона в бокс.

Он понимает, что если поединок пройдет за пределами UFC, то организация не будет иметь финансовой выгоды. При этом есть возможность перехода Флойда в MMA, но Уайт не считает, что боксер решится выйти в клетку.

В-третьих, оба спортсмена настаивают на выборе места поединка. Хабиб хочет драться в России собрать 100 тысяч зрителей в московских «Лужниках». Кроме того, поддержать своего сына сможет отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, который не имеет доступа на вылет в Штаты из-за отсутствия визы. Флойд в свою очередь хотел бы провести поединок у себя на родине — в США.

Противоборствующих моментов в эпопее Хабиб — Флойд слишком много. В действительности перспективы у боя Нурмагомедов — Мейвезер малы, так что с наибольшей вероятностью спортсмены откажутся от идеи провести поединок и займутся привычными делами. Флойд продолжит купаться в $100 млн, полученных за победу над другим бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, а Нурмагомедов проведет свою вторую защиту титула UFC в легком весе против Тони Фергюсона

Вмешательство Джонса в ажиотаж вокруг Хабиба напоминает ситуацию, когда каждый проходящий мимо большого пирога старается забрать кусок.

В данном случае — кусок славы. И Хабиб совершенно не против: он спокойной почивает на лаврах главной победы в своей карьере и наслаждается чемпионским отпуском. За это время кто только не успел бросить россиянину вызов: и Флойд, и жаждущий реванша Конор, и даже успевший за неделю надоесть всем в UFC перспективный новичок промоушена Бен Аскрен . И если первые два варианта еще можно рассматривать как реальные, то Рой Джон, получивший в 2015 году российское гражданство, выглядит абсурдным.

Свой последний поединок 49-летний Рой провел в февраля 2018 года. Перед боем с Скоттом Сигмоном он объявил об уходе с профессионального ринга, а после забрал победу у малоизвестного американца решением судей. Этот бой, напомним, проходил в тяжелом весе.

Джонс дрался в средних и тяжелых категориях. Хабиб же всю карьеру провел в легком дивизионе. Хочется думать, что Джонс все-таки в здравом уме и говорил о поединке с Нурмагомедовым для «галочки».

Как сам признавался Хабиб, бой с Макгрегором принес ему огромную славу как в Штатах, так и в России. В Дагестане, откуда Орел родом, всегда гордились своим самым ярким представителем в UFC, а после его победы над Конором и вовсе решили увековечить в истории республики.

Так, руководство Дагестана объявило, что намерено представить Нурмагомедова к высшей награде республики — ордену «За заслуги перед Республикой Дагестан».

«Как только Абдулманап (отец Нурмагомедова — «Газета.Ru») вернется, Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы будут приглашены главой республики, их будут чествовать как чествовали наших чемпионов мира», — начал временно исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

«Глава Дагестана хотел принять Нурмагомедовых, но их не было в республике, в стране. А сам Хабиб, поскольку отцу предусмотрена медаль, а ему — орден, захотел прийти на встречу с руководством Дагестана вместе с отцом», — приводит слова Магомедова ТАСС

Любопытно, что ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» за всю его десятилетнюю историю были удостоены только около 20 человек.

30-летнему Хабибу Нурмагомедову по-прежнему придется ответить за свои действия на UFC 229. Напомним, что по окончании поединка с Макгрегором Орел выпорхнул из клетки и напал на оскорблявшего его тренера ирландца Диллона Дэниса, из-за чего в зале завязалась массовая драка.

Сейчас Нурмагомедов временно отстранен от участия в UFC. Его будущее в промоушене будет решено на заседании Атлетической комиссии штата Невада по делу, которое пройдет 10 декабря.