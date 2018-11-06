Боец ММА Мирзаев прокомментировал конфликт с Нурмагомедовым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев рассказал о конфликте с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает Sport24.

Спортсмен отметил, что это СМИ придумали большую часть его ссоры с дагестанцем.

"Просто два мужика встретились, пообщались, дали по рукам и разошлись. А прочие домыслы пошли из-за публики, которой нужен хайп, которой нужно создавать негативную атмосферу между бойцами. В чем суть конфликта? Были претензии у обеих сторон. Мы просто поговорили, дали по рукам и условились, что больше не будем комментировать друг друга", — рассказал Мирзаев.

До этого ходили слухи о том, что в Мирзаев пропустил майский турнир из-за полученной травмы в результате конфликта с Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что 10 ноября в Москве россиянин встретится в октагоне с Арманом Оспановым из Казахстана.