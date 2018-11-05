По прозвищу «Хладнокровный»: о нем все забыли

По прозвищу «Хладнокровный»

Игорь Вовчанчин — один из пионеров постсоветского кровавого спорта. И один из самых зрелищных бойцов в смешанных единоборствах конца 1990-х и начала 2000-х. Об уроженце Харьковской области, завоевавшем уважение соперников всего мира, сегодня вспоминают редко. «Лента.ру» исправляет эту несправедливость.

Нокаутер из Харькова

Восток Украины — земля, щедрая на бойцовские самородки. Емельяненко, ставший для российских поклонников нашим всем, родился в Луганской области. А Вовчанчин, незаслуженно забытый в тени Последнего императора, — уроженец села Феськи Харьковской области.

Крестьянский труд и кормежка на убой наделили Игоря незаурядной силой. Потому ребятам в школе, где набирался уму-разуму Вовчанчин, не позавидуешь.

«Учился нормально. Дрался много. Всех бил. Вообще, шкодливым был, немного хулиганом!» — вспоминает сам боец.

За огранку алмаза сперва взялись тренеры по легкой атлетике. Вовчанчин пять лет старался стать быстрее, выше и сильнее. А после попал на радары известного харьковского боксера и тренера Олега Николаевича Ермакова . И стал опаснее.

Ермаков поставил будущему нокаутеру боксерскую технику. Позже к этому добавился и кикбоксинг. Спортивная карьера Вовчанчина понеслась.

Тренеры признали: антропометрия у Игоря не вполне удачна для кикбоксера. Но невысокий рост и небольшой размах рук он компенсировал взрывной силой и специфической техникой. В 1993 году боец отправился в Данию на чемпионат мира по кикбоксингу в полный контакт. На родину Вовчанчин привез главный трофей турнира.

В начале 1990-х за океаном мир единоборств сотрясли перемены. В США прошли первые турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Разносчиком новой заразы стали VHS-кассеты. На них разлетались бои с участием бразильца Ройса Грейси, знаменоносца бразильского джиу-джитсу, и американского борца Дона Фрайя. Вовчанчин — один из тех, кто увидел в кровавом зрелище свое подлинное призвание.

На постсоветском пространстве MMA-сцена развивалась стремительно. Чешущиеся кулаки Вовчанчина нашли применение в первую очередь на родине. И это те самые турниры-восьмерки (трофей разыгрывается в один день по схеме плей-офф, как правило, между восемью претендентами). Как и в первых соревнованиях UFC, здесь триумфатору нужно было победить в трех боях за один вечер. Никаких весовых категорий, никаких перчаток.

В этих истинных боях без правил также либерально относились и ко многим приемам, за которые в сегодняшнем MMA прилетает незамедлительная дисквалификация. Коленом в голову, кулаком в затылок, удары головой. На заре кровавого спорта бойцы нередко сдавались просто от невыносимости этих вероломных ударов.

Профессиональный дебют Вовчанчину удался. В октябре 1995-го на арене Харьковского цирка прошел турнир «Честь воина». Игорь добрался до финала, где ему попался земляк Андрей Беседин и его коварный «рычаг колена». В этот момент вместе с болью к Вовчанчину пришло осознание: без борьбы в этом новом для себя виде спорта попросту не выжить.

Он все так же стремился доминировать в стойке, но не хотел теряться в партере. Боец начал разучивать борцовские техники в Харькове, параллельно разъезжая по соревнованиям. Спарринг-партнером Вовчанчина в то время нередко выступал будущий «Удав» из UFC — Алексей Олейник . Бойцы сдружились. Алексей вспоминает, как установил с Вовчанчиным своеобразный рекорд: сто минут беспрерывной борьбы. Недостаток в мастерстве нокаутер нивелировал физической мощью. Живого веса у него было больше, чем у Олейника. Тогда будущий тяж из UFC весил всего 80 килограммов. А Вовчанчин — все 100.

Вернемся в 1995 год. Уже в ноябре в Москве (с момента боя с Бесединым не прошло и месяца) харьковчанин едва не выиграл Абсолютный бойцовский чемпионат местного розлива. Это промоушен International Absolute Fighting Council провел свой первый турнир. Тем безумным вечером состоялось аж 28 поединков. Украинский боец поучаствовал в трех из них. В первой же схватке Игорь сломал сопернику руку. Дальше все по привычному сценарию: победа техническим нокаутом, у оппонента — перелом носа.

За этими двумя фразами развернулась целая драма. В соперниках Вовчанчина практикующий джиу-джитсу Адилсон Лима. Бой с бразильцем вышел настолько эпичным, что сегодня на портале Sherdog он поделен на два поединка. В первом акте Лима сперва безуспешно пытался перевести Вовчанчина в партер, а затем отправился на канвас в гордом одиночестве. Игорь посылает бразильца в нокдаун, Лима делает кувырок назад и на автомате чуть-чуть приподнимается. Добивать лежащего соперника, несмотря на легальность прочих дикостей раннего MMA, на этом турнире запрещали. Но Вовчанчин, видимо, неверно считал позу соперника. Несколько ударов по потерявшемуся Лиме и угол бразильца выбрасывает кимоно. Следует обсуждение между организаторами и судьями. Вовчанчин с виноватым видом смотрит на аудиторию, крестится и жестом просит прощения. Зрелище вышло не для слабонервных.

Лиму сперва увели. Но в раздевалке бразилец оклемался. Он снова вышел биться с Вовчанчиным. Мастеру джиу-джитсу удалось остаться на ногах, но вот лицо Лима, увы, в буквальном смысле потерял. Кулак Вовчанчина сместил ему носовую перегородку, и бой остановили во второй раз, уже по решению врача.

В третьем бою Вовчанчина все же остановили. Его вынудили сдаться, надавив подбородком на глаз. Победивший чемпиона по кикбоксингу Михаил Илюхин вышел на арену в четвертый раз, где встретился с бразильским гигантом Рикарду Мораешем. Тогдашние комментаторы прозовут его Мораем. Бразилец по кличке «Мутант» в итоге придушил Илюхина и спустя годы оказался в Pride.

Несмотря на поражение, Вовчанчин уже начал зарабатывать себе имя. Поединок сменяется поединком. Проверкой на прочность для бойца становится третий турнир под эгидой IAFC, прошедший в Тель-Авиве.

Вроде бы ничего непривычного для кровавого спорта 1990-х здесь нет. Вовчанчин провел три боя. Но каких. В первом поединке он вынудил сдаться под градом ударов осетинского богатыря Валерия Плиева. Во второй схватке Вовчанчин 35 минут (!) рубился с искусным бойцом Михаилом Аветисяном, тогда еще малоопытным, но достаточно крепким спортсменом. Вовчанин победил решением. А у Аветисяна после встречи с харьковчанином стартовала серия из 11 побед.

Главным поединком вечера стал бой американца Ника Наттера и Вовчанчина. Последний ощутил всю мощь североамериканской школы борьбы. И если бы не тогдашние правила, Вовчанчин мог бы вполне проиграть бой. Будучи прижатым к клетке американским верзилой, Игорь начал работать головой. Не в переносном, а самом прямом смысле. Жесткими тычками головы он прорубил себе дорогу к победе. Наттер попросту не выдержал и сдался. На 25-й минуте схватки.

Гладиатор в стране самураев

В 1996 году Вовчанчину поступает предложение выступить на турнире UFC. Но у харьковчанина проблема с визой. Спустя годы его назовут одним из величайших бойцов, что промоушену так и не удалось подписать.

Что привлекало тогдашние организации в украинце — так это его умение разбираться с соперниками, превосходящими его в физической силе и габаритах. Кроме того, Вовчанчин никогда не дрался скучно. Его бои не превращались в тягучие семинары по борьбе. Украинец стремился побеждать в стойке. За расчетливый стиль его прозвали Ice Cold, что можно перевести как «хладнокровный».

Вовчанчин дерется в таких промоушенах как World Vale Tudo Championship, а главное — Pride. Первопроходцем среди россиян в главном на тот момент промоушене мира стал все тот же Олег Тактаров . Но такого следа как Вовчанчин будущему киноактеру оставить не удалось.

В 1990-х многие бойцы выбирали Pride. В Японии турнир по полноконтактным боям мог собрать многотысячный стадион. Да и платили спортсменам на порядок больше. Поэтому отхватить на ринге в Японии предпочитали многие бойцы, начинавшие свой путь в октагоне UFC.

Свой первый турнир в Pride Вовчанчин проводит в 1998 году. В соперниках канадский здоровяк Гэри Гудридж. Один из бойцов, сверкнувших в UFC, а в Японии уже успевший разобраться с тем же Тактаровым. Вовчанчин в привычном манере разделывается с первым соперником. Технический нокаут.

Украинский нокаутер продолжает выигрывать. Победная серия у него началась в 1996 году (36 поединков в различных организациях). В XX веке он уже не проиграет. Последним триумфом в этой череде стала победа над легендарным Казуси Сакурабой. Тем самым Охотником на Грейси: японец прослыл специалистом по отпрыскам основателя бразильского джиу-джитсу Элиу Грейси. Ни Ройс, ни Риксон, ни Ренцо не смогли превзойти современного самурая. А вот Вовчанчин в грепплинге с ним не соревновался и нокаутировал Сакурабу.

В своих путешествиях в Японию харьковчанин даже познакомился с легендарным Элиу Грейси. Вовчанчин встретил одну из легенд спорта и отдал должное его борьбе. Тогда старик Элиу взглянул на руки Вовчанчина и произнес: «Имея такие кулаки, я бы никогда не боролся!»

Суперсерия Вовчанчина, увы, имела последствия. Боец не всегда мог восстановиться. Да и подготовка в те времена, по признаниям самого спортсмена, не чета тому, что делают сегодняшние профессионалы. До всего приходилось доходить самим, и вот эта кустарка и не позволила Вовчанчину и дальше громить соперников. В 2003 году он уступает в поединке хорватской звезде Мирко «Крокопу» Филиповичу. Потом Вовчанчин выдает последний рывок. Серию из пяти побед. А в последних двух боях проигрывает голландцу Алистеру Овериму и местному таланту Казухиро Накамуре. Из-за травм Вовчанчин завершает карьеру в 32 года, но из спорта не уходит.

Украинец берет шефство над бойцовским промоушеном «Честь воина». Он ее президент и соорганизатор. Бывший боец живет на родине и не бросает тренировки по борьбе. Вовчанчин подчеркнуто скромен. Он не дает громких интервью и не критикует современных спортсменов. Может поэтому, к сожалению, о легенде брутального MMA 1990-х как-то не принято вспоминать. А ведь вспомнить есть что.