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Нурмагомедов может устроить тур чемпионского пояса
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Нурмагомедов может устроить тур чемпионского пояса 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Чемпион мира UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намекнул фанатом и болельщикам о возможности сделать фотографии с чемпионским поясом.
«Многим, кто хочет сфоткаться с настоящим поясом UFC скоро будет хорошая новость, следите за новостями», — написал спортсмен в Instagram.
Хабиб Нурмагомедов одержал победу в рамках шоу UFC 229 в поединке против ирландского бойца Конора Макгрегора. Бой проходил в ночь с 6 на 7 октября 2018 года.
Ранее News.ru сообщал о том, что бразильский боец Жозе Алдо выступил против наказания россиянина Хабиба Нурмагомедова за стычку с представителями ирландского спортсмена.
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