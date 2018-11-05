Нурмагомедов может устроить тур чемпионского пояса

Чемпион мира UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намекнул фанатом и болельщикам о возможности сделать фотографии с чемпионским поясом.

«Многим, кто хочет сфоткаться с настоящим поясом UFC скоро будет хорошая новость, следите за новостями», — написал спортсмен в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в рамках шоу UFC 229 в поединке против ирландского бойца Конора Макгрегора . Бой проходил в ночь с 6 на 7 октября 2018 года.

Ранее News.ru сообщал о том, что бразильский боец Жозе Алдо выступил против наказания россиянина Хабиба Нурмагомедова за стычку с представителями ирландского спортсмена.