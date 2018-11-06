Головкин готов провести бой с Нурмагомедовым

Головкин готов принять бой с Нурмагомедовым

Бывший суперчемпион по версии WBA, чемпион по версиям WBC и IBO Геннадий Головкин заявил о готовности выйти на ринг с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я видел бой Хабиба с Макгрегором. Оба — великие бойцы. Хороший вышел поединок. С кем из них я готов подраться? С обоими. Кто победит? Я не знаю. Никто не знает», — цитирует Головкина TMZ.

В сентябре Головин уступил Саулю Альваресу на «Ти-Мобайл Арене» судейским решением.

Ранее News.ru сообщал о том, что по контракту с UFC у Нурмагомедова остался один бой.