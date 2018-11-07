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«Вали отсюда»: 50 Cent высмеял Мейвезера
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50 Cent высмеял Мейвезера и обозвал его циркачом 

Газета.Ru + ещё 15 3 часа назад
Американский рэпер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, резко отреагировал на решение своего соотечественника боксера Флойда Мейвезера-младшего согласиться на бой с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой в промоушене Rizin, сообщает "Советский спорт".
"Чемпиону лучше драться с таксистом перед тем, как налоговая снова накроет его. Лучше заплатите за просмотр моей задницы, мы выложим это на YouTube. Флойд, что случилось с Геннадием Головкиным, что ты не смог найти его номер телефона? Вали отсюда. Чемпион превратился в циркача. Сауль Альварес по крайней мере дерется с убийцами", — приводит слова рэпера TMZ.
Мейвезер проведет бой с Нацукавой 31 декабря.
Ранее боксера высмеял ирландский боец ММА Конор Макгрегор.
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