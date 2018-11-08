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Экс-форвард ЦСКА считает «Лужники» одной из причин проигрыша «Роме»
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Экс-форвард ЦСКА считает «Лужники» одной из причин проигрыша «Роме» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал матч команды против итальянской "Ромы" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Rusfootball.
Спортсмен считает, что игроки "Ромы" имели возможность оформить третий гол в ворота столичного клуба.
"Это был равный матч. ЦСКА имел моменты, которые не смог реализовать, а вот соперник смог использовать свои. Более того, у римлян были еще моменты для взятия ворот, однако, в целом, полагаю, "армейцы" наиграли на ничью. Конечно, быстрый пропущенный мяч также спутал ЦСКА все карты", — поделился мнение экс-форвард.
Также он отметил, что площадка стала одной из причин проигрыша армейцев.
"Итальянцы на сегодня просто сильней, класс этой команды почувствовался сразу. Если бы ЦСКА предложил сразу высокие скорости, прессинг, то у соперника могли возникнуть проблемы. Но было видно, что на поле в "Лужниках" игроки чувствовали себя не в своей тарелке, к этому газону они не приучены, бутсы не могли подобрать, скользили. Ну и после удаления "армейцы" бросили все силы в атаку, но сил уже не хватало", — заключил Масалитин.
Встреча закончился победой итальянской командой со счетом 2:1.
Ранее полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высказался относительно матча против чешской "Виктории Пльзень" (5:0) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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