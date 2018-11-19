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Тренер Хабиба назвал ошибки Макгрегора в бою
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Тренер Хабиба Нурмагомедова назвал ошибки Макгрегора в бою 

Газета.Ru + ещё 47 2 часа назад
Фото: John Locher/AP
Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался о победе своего подопечного над ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Нурмагомедов победил ирландца удушающим прием в четвертом раунде и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Бой прошел 6 октября в Лас-Вегасе.
"Я думаю, что Макгрегор недооценил Нурмагомедова в стойке, что и подвело Конора. Нельзя недооценивать работу Хабиба в стойке. Бой проходил по такому сценарию, который я и ожидал. Но, опять же, Конор действовал лучше, чем я ожидал", — приводит слова Мендеса Daily Express.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поддержал инициативу закрыть ночные клубы Дагестана.
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