Тренер Хабиба назвал ошибки Макгрегора в бою

Тренер Хабиба Нурмагомедова назвал ошибки Макгрегора в бою

Нурмагомедов победил ирландца удушающим прием в четвертом раунде и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Бой прошел 6 октября в Лас-Вегасе.

"Я думаю, что Макгрегор недооценил Нурмагомедова в стойке, что и подвело Конора. Нельзя недооценивать работу Хабиба в стойке. Бой проходил по такому сценарию, который я и ожидал. Но, опять же, Конор действовал лучше, чем я ожидал", — приводит слова Мендеса Daily Express.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов поддержал инициативу закрыть ночные клубы Дагестана.