UFC отменил бой Махачева против Тринальдо

UFC отменил бой россиянина Махачева против бразильца Тринальдо

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Исламом Махачевым и бразильцем Франциско Тринальдо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 233 отменен. Об этом россиянин сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Насчет этого боя я сам не понял, что произошло, в UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал, — сообщил Махачев. — Планирую подраться где-то в феврале с соперником из топ-15, как и обещал [президент UFC] Дэйна Уайт".

Турнир UFC 233 пройдет в Анахайме 27 января. Ранее Уайт пригрозил Махачеву исключением из организации за участие в потасовке после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором

В активе Махачева в UFC шесть боев и пять побед. Последний поединок в рамках промоушена он провел 29 июля, когда победил канадца Кайана Джонсона болевым приемом. На счету Тринальдо 12 побед в 17 боях. В последнем поединке он 22 сентября нокаутировал американца Эвана Данэма.