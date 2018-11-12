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UFC отменил бой Махачева против Тринальдо
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UFC отменил бой россиянина Махачева против бразильца Тринальдо 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вконтакте
Поединок между российским бойцом смешанного стиля Исламом Махачевым и бразильцем Франциско Тринальдо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 233 отменен. Об этом россиянин сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Насчет этого боя я сам не понял, что произошло, в UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал, — сообщил Махачев. — Планирую подраться где-то в феврале с соперником из топ-15, как и обещал [президент UFC] Дэйна Уайт".
Турнир UFC 233 пройдет в Анахайме 27 января. Ранее Уайт пригрозил Махачеву исключением из организации за участие в потасовке после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
В активе Махачева в UFC шесть боев и пять побед. Последний поединок в рамках промоушена он провел 29 июля, когда победил канадца Кайана Джонсона болевым приемом. На счету Тринальдо 12 побед в 17 боях. В последнем поединке он 22 сентября нокаутировал американца Эвана Данэма.
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