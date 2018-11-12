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Российскому бойцу UFC отказали во въезде в США
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Очередному российскому бойцу UFC отказали во въезде в США 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы. Его слова приводит Sport24.
«У меня был отдых, хотел воспользоваться паузой и открыть визу. Не получилось, буду теперь потихоньку начинать втягиваться в тренировочный процесс, настраиваться на следующий. Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубай. Ну, стандартный отказ. Хотя UFC помогал, делал приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать», — заявил боец.
В активе Эмеева 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах (MMA). В UFC спортсмен дебютировал в октябре 2017-го. Он одержал три победы в трех поединках под эгидой организации.
Ранее у двоих российских бойцов также возникли проблемы с получением американских виз. В сентябре 2018-го Майрбеку Тайсумову в очередной раз отказали во въезде в США. Россиянин заявил, что завершит карьеру, если не сможет получить визу. Другой отечественный боец Рустам Хабилов с 2015 года не может въехать в США.
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