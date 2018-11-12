Очередному российскому бойцу UFC отказали во въезде в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы. Его слова приводит Sport24.

«У меня был отдых, хотел воспользоваться паузой и открыть визу. Не получилось, буду теперь потихоньку начинать втягиваться в тренировочный процесс, настраиваться на следующий. Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубай. Ну, стандартный отказ. Хотя UFC помогал, делал приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать», — заявил боец.

В активе Эмеева 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах (MMA). В UFC спортсмен дебютировал в октябре 2017-го. Он одержал три победы в трех поединках под эгидой организации.