Два российских бойца дисквалифицированы за драку

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов временно дисквалифицированы из-за потасовки, произошедшей после боя между Хабибом Нурмагомедовым ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба Атлетической комиссии штата Невада (США), также временно отстранен тренер Макгрегора Диллон Дэнис. Дисквалификация будет действовать до завершения расследования.
На UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. После поединка российский боец напал на Дэниса, в результате чего в зале возникла потасовка.