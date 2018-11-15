Два российских бойца дисквалифицированы за драку

Два российских бойца дисквалифицированы после драки на турнире UFC 229

Как передает пресс-служба Атлетической комиссии штата Невада (США), также временно отстранен тренер Макгрегора Диллон Дэнис. Дисквалификация будет действовать до завершения расследования.

На UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. После поединка российский боец напал на Дэниса, в результате чего в зале возникла потасовка.