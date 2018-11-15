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Два российских бойца дисквалифицированы за драку
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Два российских бойца дисквалифицированы после драки на турнире UFC 229 

Газета.Ru + ещё 9 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов временно дисквалифицированы из-за потасовки, произошедшей после боя между Хабибом Нурмагомедовым ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба Атлетической комиссии штата Невада (США), также временно отстранен тренер Макгрегора Диллон Дэнис. Дисквалификация будет действовать до завершения расследования.
На UFC 229 Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. После поединка российский боец напал на Дэниса, в результате чего в зале возникла потасовка.
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