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Японский боец пообещал отомстить за Макгрегора
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Японский боец пообещал отомстить за Макгрегора 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Японский боец-вундеркинд Теншин Насукава (4-0 ММА, 27-0 кикбоксинг) пообещал отомстить непобежденному чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру за Конора Макгрегора, сообщает "Советский спорт".
Ранее Макгрегор в твиттере высмеял матч Мейвезера (50-0 бокс) против Насукавы, сравнив их и героями комедии "Час пик".
"Привет, мистер Макгрегор. Меня зовут Теншин Насукава. Я не Джеки Чан. Я обещаю отомстить за Ваше поражение, так что, пожалуйста, посмотрите мой поединок", — написал Насукава в твиттере.
Ранее сообщалось, что Мейвезер ведет переговоры о бое с японским кикбоксером.
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