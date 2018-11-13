Японский боец пообещал отомстить за Макгрегора

Ранее Макгрегор в твиттере высмеял матч Мейвезера (50-0 бокс) против Насукавы, сравнив их и героями комедии "Час пик".

"Привет, мистер Макгрегор. Меня зовут Теншин Насукава. Я не Джеки Чан. Я обещаю отомстить за Ваше поражение, так что, пожалуйста, посмотрите мой поединок", — написал Насукава в твиттере.

Ранее сообщалось, что Мейвезер ведет переговоры о бое с японским кикбоксером.