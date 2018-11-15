Нурмагомедов исполнил мечту детства

Нурмагомедов рассказал, почему решил поехать в Африку

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о целях своей благотворительной поездки в Африку.

«Я с детства мечтал и просил Всевышнего, чтобы он дал мне возможность помочь нуждающимся в Африке», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он отметил, что уже намечены некоторые проекты, которые он планирует открыть по возвращении примерно через четыре месяца.

«Пусть Всевышний сделает наши намерения искренними и по милости своей ведёт нас всех в рай», — говорится в сообщении российского бойца.

Ранее в сети появилось видео, на котором Нурмагомедов помогает строить колодцы в Нигерии.