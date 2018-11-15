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Хабиб рассказал о помощи нуждающимся
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Нурмагомедов — о поездке в Африку: каждый способен помочь нуждающимся 

Чемпионат.com + ещё 13 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший Нигерию с благотворительной миссией, рассказал о своей поездке.
«В Африке люди живут, умирают с голода. У меня с детства была мечта хоть чем-то помочь. Необязательно быть миллиардером. Если у тебя есть два рубля, ты уже можешь помочь, рубль отдать.
Люди думают, у меня нет возможности, чтобы помочь кому-то. Но возможность помочь всегда есть.
В Нигерии люди говорят, что у них всё хорошо и им ничего не нужно. С них надо вытаскивать эти слова, понимать, что им нужно. Но в деревне, которая чуть-чуть отдалена от столицы, уже видны проблемы. У них даже нет нормальной воды.
Есть планы оказать помощь. Примерно до апреля мы всё распланируем, в марте — апреле сюда ещё прилетим», — сказал Нурмагомедов каналу «Алиф-ТВ».
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