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Нурмагомедов призвал закрыть ночные клубы
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Нурмагомедов призвал закрыть ночные клубы в Дагестане 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 3 часа назад
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поддержали идею закрыть ночные клубы в Дагестане.
Нурмагомедов опубликовал в Instagram ролик дагестанского блогера, который призывает владельцев ночных клубов закрыть заведения, передает РИА «Новости».
Нурмагомедов заявил, что поддерживает это предложение и спросил «своих земляков» о том, «какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы».
Садулаев в Instagram заявил, что в «этих „местах для отдыха“ чересчур часто случаются неприятности». По его мнению, от «этих злачных заведений» нет «ничего для нас, кроме как вреда».
По словам олимпийского чемпиона, «общественники и весь народ Дагестана» также призывают закрыть ночные клубы.
«У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности!» — заявил Садулаев.
Напомним, поводом для подобных призывов стал инцидент в ночном клубе в Махачкале в ночь на воскресенье. Сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке, пытаясь предотвратить драку. В преступлении подозревают чемпиона мира по рукопашному бою.
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