Как UFC поглотил своего главного конкурента

С 1997 по 2007 год лучшими, кто делал смешанные единоборства, были японцы. Pride собрал главных талантов десятилетия и породил собственные легенды — Федора Емельяненко , Вандерлея Силву, Мирко Кро Копа. Но победная поступь главной бойцовской организации в мире оборвалась. Как Pride лишился всего — в материале «Ленты.ру»

В 1993 году мир одновременно напугали и восхитили поединки первого (и изначально планировавшегося как единственный) турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Никаких весовых категорий, минимум правил и клетка.

Но мир кровавых развлечений не был однополярен. В Японии тем временем полноконтактное спортивное единоборство выросло из профессионального рестлинга. Появился Pancrase, а в 1997-м состоялся первый турнир бойцовского чемпионата Pride, который затмил американских пионеров смешанных единоборств. Пока американцы, не привыкшие к брутальным боям без правил, робко приобщались к UFC, в Японии десятки тысяч болельщиков восторженно встречали кумиров. Которые, видимо, не ощущая давления со стороны допинг-офицеров, больше напоминали полубогов.

UFC с трудом привлекал топовых бойцов того времени. И терял собственных. Так в Pride вскоре после победы на турнире в Америке появился, к примеру, россиянин Олег Тактаров . А хедлайнером первого Pride стал Риксон Грейси, мерившийся силой с бывшим прорестлером Набухико Такадой.

Ростер Pride начала 2000-х — элита единоборств. Кевин Ренделман, Мирко Кро Коп Филипович, Федор Емельяненко, Вандерлей Силва, Куинтон Джексон . И это неполный список. Конечно, корни профессионального рестлинга давали о себе знать. Чего только стоил американский монстр Боб Сапп . Боец, кстати, недавно вернулся в MMA. И, что символично, сделал это в промоушене Rizin, что считается продолжателем традиций Pride. Но отдадим должное японцам — фрик-поединки также запомнились как увлекательное зрелище.

Бои в UFC походили на полулегальные схватки из боевиков категории B с Ван Даммом, а боссы Pride довольно потирали руки — первый турнир в Токио собрал 45 тысяч зрителей. В будущем для Pride иметь по 60 тысяч зрителей на площадке станет обычным делом.

Правда, спортивный принцип в Pride вызывал время от времени серьезные сомнения. Очевидной режиссерской работой стал бой бывшего рестлера Такады, призванный смыть с него позор от поражения в первом турнире Pride против Риксона Грейси. Японский боец растерял уважение родной толпы, проиграв без шансов невозмутимому бразильцу.

Навыки, применимые в реальном бою, Такаде было нарабатывать уже поздно. Поэтому боссы Pride решили обратиться к старым добрым подставным поединкам. Против японца выставили малоизвестного кикбоксера Кайла Стерджона. Оба бойца отыграли сценарий, сделав Такаду победителем. Такой исход открыл дорогу к бою-реваншу с Грейси. Этот поединок, естественно, японец проиграл. Репутацию так и не удалось восстановить, хотя во втором поединке с Грейси Набухито держался куда увереннее.

Помимо нарушений спортивных принципов в угоду раскручивания конкретных бойцов, Pride также приписывали связь с организованной преступностью. Эту репутационную дыру было не заделать. Японские газеты не успокаивались. Они даже связывали самоубийство сооснователя промоушена Наото Мориситы в 2003 году с якудза.

В 2001 году молодой, на вид робкий промоутер Дэйна Уайт проводит первое событие в UFC. Он рад, что удалось продать все места и собрать аж пять тысяч человек в зале. В последующие годы он со скрипом будет мотаться по разным штатам, выбивая разрешения на проведение турниров. Бороться за каждую возможность заявить о себе.

Пока его бойцы разбивали и душили друг друга в октагоне, Уайт вел битву против правительства и атлетических комиссий штатов. Он мучительно выстраивал будущее UFC. В это время Pride правит миром единоборств. Чтобы пошатнуть трон японского гегемона, необходимо было сделать что-то особенное.

«Я должен был сделать что-то, что поставит нас в один ряд с ними. Или даже превзойти их», — вспоминает Уайт.

Сперва историю раскручивали с помощью треш-тока. Уайт пытался раззадорить японцев, время от времени намекая на то, что его бойцы сильнее. Фанаты смешанных единоборств вовсю обсуждали, кто же сильнее — чемпион UFC или лучший боец Pride.

Президент японской компании Нобоюки Сакакибара при этом зарился на американский рынок. В Японии, да и в мире, Pride был главным в MMA. Так почему бы не проучить американцев, при этом не украв их аудиторию?

В 2003 году чемпионский пояс Pride в крепких руках Вандерлея Силвы. В том же году бразильца назвали лучшим бойцом MMA на планете. И Уайт приготовился выставить против него своего чемпиона. Американского психопата Чака Лидделла . Парня, готового драться с кем и когда угодно.

Уайт заявил об этом японцам, и Сакакибара ответил. Никаких проблем. Но чтобы биться с Силвой, нужно было принять участие в турнире. Уайт и Лидделл отправились в Японию. Согласно сделке, им светило 250 тысяч долларов. Но не за победу в турнире. А за победу над Силвой.

При этом японцы уже на стадии формирования турнирной сетки максимально усложнили цель заокеанским гостям. Чтобы встретиться с Вандерлеем, Лидделл в четвертьфинале должен был справиться с голландским гигантом Алистером Оверимом. При этом бразильцу максимально облегчили путь к финалу. В его квартете были только японские бойцы.

Противостоять молодому, скоростному и мощному Овериму на арене, где все 40 тысяч болеют против тебя, невероятно сложно. Но Лидделл не зря носил прозвище Ледяной.

В тот вечер американец вышел убивать. Да, его изрядно потрепали удары Оверима. Но голландец поплыл после мощного оверхенда Лидделла. Пожалуй, он не свалился тотчас лишь от того, что был слишком горд. Лидделл почувствовал, что соперник вот-вот потеряет почву под ногами. И бросился его добивать. Первый бой чемпиона UFC в Pride завершился победой нокаутом.

На следующем событии Чаку противостоит его соотечественник — Квинтон Джексон. «В чем мы действительно тогда облажались, так это в том, что абсолютно недооценили Джексона», — вспоминал Уайт.

Для него это была всего лишь остановка перед финалом. Давайте разберемся с этим парнем по-быстрому и вперед к Вандерлею. Но у Рэмпейджа были другие планы.

После изнуряющего первого раунда, у Лидделла не оставалось сил. Джексон бросил его на пол и принялся работать по корпусу соперника локтями. Удары были настолько сильными, что избиение чемпиона UFC остановил его собственный угол. В финале Гран-при Силва побил уже Джексона. И вновь стал триумфатором.

С этого момента Pride, кажется, стали слишком уверены в себе. Они решили освоить новую территорию, отправившись в Америку, чтобы устраивать события уже в Лас-Вегасе. Но игра у японцев уже не шла. На чужбине их встретили прохладно. А на родине к промоушену начали терять прежнее доверие.

Журналист Джейк Эйделштайн изучал связь Pride и якудза. По его информации, помощь местных криминальных авторитетов позволила Pride выстрелить на первых порах. Никуда не денешься, ведь для успеха нужно освещение, выход на телевидение, знакомства с правильными людьми. Нужен капитал. Якудза были в состоянии это обеспечить.

Связь с организованной преступностью отрицалась боссами промоушена, но репутацию было не спасти. Главной проблемой стало то, что у Pride отвалился наиболее значимый контракт по телеправам с японским вещателем Fuji TV. Да и публика, когда через прессу просочилось слово «якудза», охладела ко вчерашним любимцам.

В непростой момент к Pride вышли с предложением представители американской компании Zuffa, владевшей в то же время и UFC. Pride перешел к ним во владение. Немногим позже от первого промоушена на планете не осталось ничего, кроме воспоминаний. Которые, кстати, бережно законсервированы американцами в виде платного контента на сайте UFC. Большинство звезд того Pride переметнулось в североамериканский промоушен. И Уайт добился цели. Сделал то, что для него было делом чести.