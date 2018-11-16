Российский боец подписал контракт с UFC

"Дорогие друзья, братья, с радостью сообщаю, что я подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC. Мой дебют состоится уже в ближайшее время, так как я принял бой на коротком уведомлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дамир Исмагулов (@ismagulov_damir) 15 Ноя 2018 в 11:43 PST Мой соперник — сильный боец, который побеждал лучших бойцов в истории ММА. Это шанс, чтобы стремительно ворваться в лигу и показать, кто такие казахи! Очень скоро будет обьявлена дата и имя соперника", — написал Исмагулов в инстаграме.

Спортсмен сообщил, что в скором времени будет объявлено имя соперника.

Ранее сообщалось, что два российских бойца дисквалифицированы после драки на турнире UFC 229.