Российский боец подписал контракт с UFC 

Российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов, выступающий в легком весе, заявил о подписании контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает "Советский спорт".
"Дорогие друзья, братья, с радостью сообщаю, что я подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC. Мой дебют состоится уже в ближайшее время, так как я принял бой на коротком уведомлении.
Мой соперник — сильный боец, который побеждал лучших бойцов в истории ММА. Это шанс, чтобы стремительно ворваться в лигу и показать, кто такие казахи! Очень скоро будет обьявлена дата и имя соперника", — написал Исмагулов в инстаграме.
Спортсмен сообщил, что в скором времени будет объявлено имя соперника.
Ранее сообщалось, что два российских бойца дисквалифицированы после драки на турнире UFC 229.