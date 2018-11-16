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Российский боец подписал контракт с UFC
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Российский боец подписал контракт с UFC 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: UFC
Российский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов, выступающий в легком весе, заявил о подписании контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает "Советский спорт".
"Дорогие друзья, братья, с радостью сообщаю, что я подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC. Мой дебют состоится уже в ближайшее время, так как я принял бой на коротком уведомлении.
Мой соперник — сильный боец, который побеждал лучших бойцов в истории ММА. Это шанс, чтобы стремительно ворваться в лигу и показать, кто такие казахи! Очень скоро будет обьявлена дата и имя соперника", — написал Исмагулов в инстаграме.
Спортсмен сообщил, что в скором времени будет объявлено имя соперника.
Ранее сообщалось, что два российских бойца дисквалифицированы после драки на турнире UFC 229.
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