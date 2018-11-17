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Нурмагомедов согласился боксировать с Макгрегором
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Нурмагомедов согласился на бой с Макгрегором по правилам бокса 

Lenta.ru + ещё 15 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможности проведения боя против ирландца Конора Макгрегора по правилам бокса. Его слова приводят «Известия».
«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить», — заявил Нурмагомедов-старший.
По словам тренера, у российского бойца есть все навыки для победы по правилам бокса.
«Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость. Мне вспоминается пятираундовый бой с Элом Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом все: от легкого левого джеба до контроля в партере» — отметил он.
6 октября Нурмагомедов в титульном бою победил Макгрегора удушающим приемом. После поединка россиянин предложил американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса.
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