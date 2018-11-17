Нурмагомедов согласился боксировать с Макгрегором

Нурмагомедов согласился на бой с Макгрегором по правилам бокса

«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить», — заявил Нурмагомедов-старший.

По словам тренера, у российского бойца есть все навыки для победы по правилам бокса.

«Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость. Мне вспоминается пятираундовый бой с Элом Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом все: от легкого левого джеба до контроля в партере» — отметил он.

6 октября Нурмагомедов в титульном бою победил Макгрегора удушающим приемом. После поединка россиянин предложил американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру провести бой. Тот согласился встретиться только по правилам бокса.