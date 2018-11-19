Ещё
Отец Нурмагомедова отрекся от убийцы росгвардейца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец Хабиба отрекся от наставничества подозреваемого в убийстве росгвардейца 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Шахбан Мачиев на пьедестале, фотография спортивного клуба «Аманат»
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о том, что он тренировал подозреваемого в убийстве росгвардейца Шахбана Мачиева, передает Sport24.
Инцидент с участием чемпиона мира по рукопашному бою Мачиева произошел 18 октября в одном из кафе Дагестана. В заведении завязалась драка, которую пытался предотвратить сотрудник Росгвардии Мурад Рамазанов. Он погиб при исполнении во время перестрелки, получив множественные огнестрельные ранения.
После трагедии в прессе появилась информация о том, что главного подозреваемого в убийстве Рамазанова бойца Мачиева тренировал Абдулманап Нурмагомедов.
"Честно говоря, он у меня не тренировался. Многие пишут об этом, но это не так. Он занимался полноконтактным рукопашным боем, а у меня — боевое самбо. Конечно, виделись с ним — в Дагестане все друг друга видят, но в зале — нет. Так что ничего о нем не знаю и сказать не могу", — рассказал Нурмагомедов-старший.
Ранее сообщалось, что боец UFC Рустам Хабилов прокомментировал информацию о перестрелке с участием Мачиева.
Газета.Ru: последние новости
Флойд Мейвезер поставил условие Хабибу Нурмагомедову Отец Хабиба отрекся от наставничества подозреваемого в убийстве росгвардейца Российский боец подписал контракт с UFC
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»293
Появилось видео задержания Аленичева28
Хабиб отреагировал на убийство росгвардейца8
Обвиненный в пьяной езде Аленичев оправдался1
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
02:17
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»
Хоккей
00:32
Появилось видео задержания Аленичева
Футбол
00:11
Страшная авария гонщицы попала на видео
Автоспорт Прочее
00:24
Загитова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:06
Медведева оказалась в шаге от провала
Фигурное катание Статьи
07:56
Загитова чуть не бросила спорт
Фигурное катание Статьи
04:26
Какой ценой Загитова победила в Москве
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение