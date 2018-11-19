Отец Нурмагомедова отрекся от убийцы росгвардейца

Отец Хабиба отрекся от наставничества подозреваемого в убийстве росгвардейца

Абдулманап Нурмагомедов , отец российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова , прокомментировал информацию о том, что он тренировал подозреваемого в убийстве росгвардейца Шахбана Мачиева, передает Sport24.

Инцидент с участием чемпиона мира по рукопашному бою Мачиева произошел 18 октября в одном из кафе Дагестана. В заведении завязалась драка, которую пытался предотвратить сотрудник Росгвардии Мурад Рамазанов . Он погиб при исполнении во время перестрелки, получив множественные огнестрельные ранения.

После трагедии в прессе появилась информация о том, что главного подозреваемого в убийстве Рамазанова бойца Мачиева тренировал Абдулманап Нурмагомедов.

"Честно говоря, он у меня не тренировался. Многие пишут об этом, но это не так. Он занимался полноконтактным рукопашным боем, а у меня — боевое самбо. Конечно, виделись с ним — в Дагестане все друг друга видят, но в зале — нет. Так что ничего о нем не знаю и сказать не могу", — рассказал Нурмагомедов-старший.