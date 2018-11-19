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Боец MMA обвинил в домогательствах допинг-офицера
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Боец MMA обвинил в домогательствах допинг-офицера 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: UFC
Американский боец смешанных единоборств (MMA) Коди Макензи сделал заявление о домогательствах со стороны допинг-офицера, передает "Советский спорт".
30-летний спортсмен рассказал, что допинг-офицеры заставили его сдавать анализы у них на виду. При этом один из сотрудников якобы размахивал перед бойцом своим половым органом.
"Представители Атлетической комиссии штата Невада заявили, что не позволят мне выйти на поединок. Я пошел в ванную и налил воду в чашку. Но они настаивали, чтобы я мочился при них. И тогда один из членов комиссии достал свой пенис и начал махать им, двигаясь в мою сторону. Он кричал: "Смотри, это не так уж и сложно!" Я ему говорю: "Чувак, это чертовы сексуальные домогательства. Ты не можешь так поступать". Там было пять или шесть свидетелей", — приводит слова бойца MMAFighting.
Впоследствии Макензи провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на четыре года.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор оценил марихуану Майка Тайсона.
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