Хабиб отказался драться с 49-летним боксером

Хабиб отказался от поединка с 49-летним боксером

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался устроить поединок в 49-летним боксером Роем Джонсом-младшим.

Ранее Рой Джонс заявил, что готов выйти на бой против Нурмагомедова за хорошее вознаграждение.

«Я не буду драться с тобой, брат», — сказал Нурмагомедов Джонсу во время видео-беседы, фрагмент которой опубликован в Instargam россиянина.

Как заявлял ранее Нурмагомедов, в качестве соперников ему интересны Конор МакГрегор или Флойд Мейвезер , причем с последним он готов биться по правилам бокса.