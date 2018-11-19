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Хабиб отказался драться с 49-летним боксером
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Хабиб отказался от поединка с 49-летним боксером 

Рамблер 1 час назад
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался устроить поединок в 49-летним боксером Роем Джонсом-младшим.
Ранее Рой Джонс заявил, что готов выйти на бой против Нурмагомедова за хорошее вознаграждение.
«Я не буду драться с тобой, брат», — сказал Нурмагомедов Джонсу во время видео-беседы, фрагмент которой опубликован в Instargam россиянина.
Как заявлял ранее Нурмагомедов, в качестве соперников ему интересны Конор МакГрегор или Флойд Мейвезер, причем с последним он готов биться по правилам бокса.
При этом президент UFC Дана Уайт настаивает, чтобы бой между Мейвезером и Хабибом проходил по правилам ММА.
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