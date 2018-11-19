Бойца UFC госпитализировали после эпизода домашнего насилия 

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович была госпитализирована в больницу, сообщает "Советский спорт".
По информации TMZ, девушку увезли в больницу с переломом орбитальной кости, сообщает. Полиция столицы штата Гавайи Гонолулу, где проживает спортсменка, открыла уголовное дело по факту домашнего насилия.
На данный момент Оставич находится в тяжелом состоянии.
Детали происшествия неизвестны. Представители бойцы смешанных единоборств (ММА), а также самой организации UFC отказались комментировать инцидент.
Девушке предстоял бой с Пейдж Ванзант в рамках турнира UFC на ESPN плюс один в Нью-Йорке 19 января 2019 года.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о том, что он тренировал подозреваемого в убийстве росгвардейца Шахбана Мачиева.