Бойца UFC госпитализировали после эпизода домашнего насилия

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович была госпитализирована в больницу, сообщает "Советский спорт"

По информации TMZ, девушку увезли в больницу с переломом орбитальной кости, сообщает. Полиция столицы штата Гавайи Гонолулу, где проживает спортсменка, открыла уголовное дело по факту домашнего насилия.

На данный момент Оставич находится в тяжелом состоянии.

Детали происшествия неизвестны. Представители бойцы смешанных единоборств (ММА), а также самой организации UFC отказались комментировать инцидент.

Девушке предстоял бой с Пейдж Ванзант в рамках турнира UFC на ESPN плюс один в Нью-Йорке 19 января 2019 года.