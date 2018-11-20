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Боец MMA пострадала от рук мужа
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Бойца MMA избил муж 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Instagram
Участницу боев UFC Рэйчел Остович госпитализировали с серьезными травмами после нападения на Гавайях. Об этом сообщает TMZ.
По словам неназванных источников издания, у спортсменки сломана скуловая кость. Собеседники TMZ заявил, что на женщину напал «кто-то из близких».
Репортер Hawaii News Now Линн Кавано заявила со ссылкой на собственные источники, что Остович, предположительно, избил ее муж, также боец MMA Арнольд Бердон.
Источники Кавано сообщили, что Бердон напал на Остович в их доме в Маили. Полиция объявила мужчину в розыск.
TMZ отмечает, что из-за травмы бой Остович с Пейдж Ван Зант, намеченный на 19 января, оказался под угрозой срыва.
27-летняя Остович — восходящая звезда смешанных единоборств, и бой с Ван Зант стал бы значительным моментом в ее карьере. Пока она выиграла четыре боя и четыре раза потерпела поражения.
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