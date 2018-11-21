Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA

Актер из «Гарри Поттера» стал бойцом MMA

Английский актер Джошуа Хердман , игравший Грегори Гойла в фильмах о « Гарри Поттере », «стал мускулистым» и сделал карьеру бойца смешанных единоборств. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, Хердман «сменил волшебную палочку на боксерские перчатки» в 2016 году. До этого в течение пяти лет он занимался джиу-джитсу.

«Я выбрал MMA, потому что мне нравится этот вид спорта. Он захватывающий и непредсказуемый », — заявил 31-летний актер.

Последний бой Хердмана состоялся в феврале 2018 года и завершился его победой.

Грегори Гойл, которого сыграл Хердман, — ученик Хогвартса и друг Драко Малфоя, противника Гарри Поттера.