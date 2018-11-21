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Звезда «Гарри Поттера» выступает в MMA
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Актер из «Гарри Поттера» стал бойцом MMA 

Рамблер 2 часа назад
Английский актер Джошуа Хердман, игравший Грегори Гойла в фильмах о «Гарри Поттере», «стал мускулистым» и сделал карьеру бойца смешанных единоборств. Об этом сообщает Metro.
По данным издания, Хердман «сменил волшебную палочку на боксерские перчатки» в 2016 году. До этого в течение пяти лет он занимался джиу-джитсу.
«Я выбрал MMA, потому что мне нравится этот вид спорта. Он захватывающий и непредсказуемый », — заявил 31-летний актер.
Последний бой Хердмана состоялся в феврале 2018 года и завершился его победой.
Грегори Гойл, которого сыграл Хердман, — ученик Хогвартса и друг Драко Малфоя, противника Гарри Поттера.
Ранее интернет-пользователи обратили внимание на преображение другого актера из фильмов о «Гарри Поттере» — Мэттью Льюиса. Он играл роль полного, застенчивого мальчика-волшебника Невилла Долгопупса, а когда вырос, стал лицом Armani.
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