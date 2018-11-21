Дзюба: Сборная России уступила шведам по делу

Подводя итоги этого поединка, главный тренер команды Станислав Черчесов, заявил, что с самого начала игра пошла не по его плану, подчёркивает RT. А Дзюба отметил, что победа шведских футболистов в Лиге наций, в том числе, была обусловлена отсутствием нескольких ведущих игроков российской команды.