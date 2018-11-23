Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Можешь звонить на этот номер в любой ситуации»
«Можешь звонить на этот номер в любой ситуации»

Американский боец Караханян уволен из АСВ после драки на турнире в Москве 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: кадр видео youtube.com
Американский боец смешанного стиля (ММА) Георгий Караханян уволен из российской организации Absolute Championship Berkut (ACB). Об этом говорится в заявлении лиги, поступившем в распоряжение ТАСС.
Организация провела заседание атлетической комиссии по результатам турнира ACB 90. Внеочередное заседание комиссии прошло по фактам дисциплинарно-этического поведения бойцов — участников турнира АСВ 90 — Тимура Нагибина, Георгия Караханяна и Мухумата Вахаева.
"За вопиющее неспортивное поведение, проявленное до и во время боя, за симуляцию и попытку ввести рефери в заблуждение, повлекшие за собой конфликтные ситуации в клетке и на самой арене — дисквалифицировать [Караханяна], бой на АСВ 90 признать несостоявшимся (по причине дисквалификации обоих участников). На основании пункта 5 g, контракта между промоушеном и бойцом — контракт расторгнуть, уволить из АСВ", — говорится в тексте решения.
Соперник Караханяна Нагибин также был дисквалифицирован по итогам боя. Еще один боец лиги — Мухумат Вахаев — оштрафован на 20% от общей суммы гонорара за неспортивное отношение к сопернику во время боя.
Бой Караханян — Нагибин прошел 10 ноября в Москве. Поединок завершился массовой потасовкой как в октагоне, так и в зрительном зале после того, как Нагибин ударил соперника после завершения раунда.
ТАСС: последние новости
СМИ: боец UFC Остович стала жертвой домашнего насилия СМИ: отец Конора Макгрегора в 59 лет проведет боксерский поединок Магомед Бибулатов планирует в январе провести бой в UFC
Комментарии
Тимур Нагибин , Георгий Караханян , ИТАР-ТАСС , MMA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов97
Дзюба пошутил над шубой журналиста5
Валуев признался в опухоли мозга214
В семье Хабиба случилось горе57
Дело Мамаева и Кокорина обрело новый поворот310
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
00:15
Дзюба пошутил над шубой журналиста
Футбол
01:03
Кокорин и Мамаев откупились от водителя?
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение