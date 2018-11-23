Американский боец Караханян уволен из АСВ после драки на турнире в Москве

Американский боец смешанного стиля (ММА) Георгий Караханян уволен из российской организации Absolute Championship Berkut (ACB). Об этом говорится в заявлении лиги, поступившем в распоряжение ТАСС

Организация провела заседание атлетической комиссии по результатам турнира ACB 90. Внеочередное заседание комиссии прошло по фактам дисциплинарно-этического поведения бойцов — участников турнира АСВ 90 — Тимура Нагибина , Георгия Караханяна и Мухумата Вахаева.

"За вопиющее неспортивное поведение, проявленное до и во время боя, за симуляцию и попытку ввести рефери в заблуждение, повлекшие за собой конфликтные ситуации в клетке и на самой арене — дисквалифицировать [Караханяна], бой на АСВ 90 признать несостоявшимся (по причине дисквалификации обоих участников). На основании пункта 5 g, контракта между промоушеном и бойцом — контракт расторгнуть, уволить из АСВ", — говорится в тексте решения.

Соперник Караханяна Нагибин также был дисквалифицирован по итогам боя. Еще один боец лиги — Мухумат Вахаев — оштрафован на 20% от общей суммы гонорара за неспортивное отношение к сопернику во время боя.

Бой Караханян — Нагибин прошел 10 ноября в Москве. Поединок завершился массовой потасовкой как в октагоне, так и в зрительном зале после того, как Нагибин ударил соперника после завершения раунда.