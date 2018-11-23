Стало известно, что Путин сказал Хабибу после победы над Конором

Соавтор автобиографической книги «Khabib Time» российского бойца Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов рассказал о звонке президента России Владимира Путину Хабибу после победы над Конором Макгрегором

По словам Курбанова, история о звонке Путина Хабибу есть в книге. Президент смотрел бой с Конором Магрегором, и после него позвонил российскому бойцу, сказал, что переживал за него и посоветовал не поддаваться на провокации.

«Владимир Владимирович сказал следующее: «Мы переживали за тебя, смотрели бой, гордимся тобой, не поддавайся на провокации. Это номер, на который ты можешь позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так. Выше голову. С большим удовольствием ожидаю тебя у себя в гостях», — рассказал Курбанов изданию Sport24.ru.

По словам Курбанова, «это были слова мужика, который говорит, если что, мы тоже здесь».

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились в поединке за титул чемпиона UFC 8 октября, победу одержал россиянин. Автобиография Нурмагомедова будет представлена 26 ноября.