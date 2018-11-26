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Нурмагомедов назвал предпочтительного соперника 

Газета.Ru + ещё 38 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера для него предпочтительнее боя с бойцом UFC Тони Фергюсоном, передает "Советский спорт".
"И для наследия, и в денежном плане, и в плане конкуренции бой с Мейвезером намного интереснее. Людям всегда интересно смотреть, как чемпионы падают. Многие почему покупают трансляции Мейвезера, потому что у него 50 боев — 50 побед. Кто-то болеет за него, кто-то против него. Наш бой будет двойне интересен, два непобежденных бойца.
Будет интересно узнать, кто упадет, кто отступит. Есть не только люди из СМИ, даже ребята из моей команды, которые не дают мне шансы в этом бою, это и мотивирует меня. Сейчас должен завершиться суд с Атлетической комиссией, а потом будем общаться", — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин сказал Нурмагомедову после боя с ирландцем Конором Макгрегором.
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Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Путин , Советский спорт , MMA
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