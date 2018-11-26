Нурмагомедов резко отреагировал на вопрос ведущей

Российский боец Хабиб Нурмагомедов раскритиковал вопрос о возвращении на родину, заданный ему во время пресс-конференции. Видеотрансляцию с мероприятия вела «Комсомольская правда».

Ведущая мероприятия отметила, что это первая российская пресс-конференция Нурмагомедова с момента его победного боя в UFC.

Она спросила бойца, рад ли он «все-таки вновь приехать в Россию».

«Вы меня так представили, рад приехать или нет, я вообще-то живу здесь, живу в Дагестане. <…> Так что из меня американца не делайте, я местный», — ответил Нурмагомедов.

По мнению бойца, было бы логичнее, если бы такие вопросы ему задавали в США.

Нурмагомедов 6 октября одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. Поединок проходил в Лас-Вегасе.

Отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов рассказывал Russia Today, что его сын по полгода живет в США, чтобы проводить тренировочные сборы и тренировочные бои.