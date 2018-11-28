Нурмагомедов отказался пожать руку Канделаки на мероприятии

Канделаки протянула руку Нурмагомедову, вместе с которым они вышли на сцену форума. Боец заявил: «У нас так не принято», — и отказался пожать руку. Некоторые телеграм-каналы написали, что зал аплодировал Нурмагомедову после этого инцидента.

«Во-первых, никто не аплодировал Хабибу, когда он не пожал мне руку, как не было в этом жесте никакого эпатажа с его стороны. Каждый человек волен соблюдать свои традиции, как бы непонятны они ни были светским людям. Ключевое слово здесь "волен"», — написала Канделаки в Telegram.

Она отметила, что в России «уживаются люди разных национальностей и традиций, и их соблюдение не повод для конфликта и осуждения».

Канделаки объяснила, что в исламе мужчина при прикосновении к женщине должен сделать омовение перед молитвой.

«Считается, что при пожатии руки или ином прикосновении возникают определенные эмоции. Отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест. Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку», — написала телеведущая.