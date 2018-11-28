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Нурмагомедов отказался пожать руку Канделаки на мероприятии 

Рамблер + ещё 4 7 часов назад
Фото: Instagram
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала произошедший на форуме «Синергия» инцидент, когда боец ММА Хабиб Нурмагомедов отказался пожать ей руку.
Канделаки протянула руку Нурмагомедову, вместе с которым они вышли на сцену форума. Боец заявил: «У нас так не принято», — и отказался пожать руку. Некоторые телеграм-каналы написали, что зал аплодировал Нурмагомедову после этого инцидента.
«Во-первых, никто не аплодировал Хабибу, когда он не пожал мне руку, как не было в этом жесте никакого эпатажа с его стороны. Каждый человек волен соблюдать свои традиции, как бы непонятны они ни были светским людям. Ключевое слово здесь "волен"», — написала Канделаки в Telegram.
Она отметила, что в России «уживаются люди разных национальностей и традиций, и их соблюдение не повод для конфликта и осуждения».
Канделаки объяснила, что в исламе мужчина при прикосновении к женщине должен сделать омовение перед молитвой.
«Считается, что при пожатии руки или ином прикосновении возникают определенные эмоции. Отказ от пожатия руки ни в коем случае нельзя расценивать как неуважительный жест. Однако в публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку», — написала телеведущая.
Она привела в пример главу Чечни Рамзана Кадырова, который никогда не протягивает руку первым, но пожимает, если она протягивает ему свою. При этом Канделаки предложила «позволить каждому отвечать за себя».
Комментарии114
Тина Канделаки , Рамзан Кадыров , Хабиб Нурмагомедов , MMA
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