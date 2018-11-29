У экс-чемпиона ММА Конора Макгрегора отобрали права

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обладает удивительным свойством попадать в скандал даже во вполне жизненной ситуации. Очередная неприятная история случилась с экс-чемпионом лиги UFC во время путешествия за рулем собственной машины.

По сообщению правоохранителей в Ирландии Макгрегор разогнался на своем Range Rover до 154 км/ч на участке дороги с ограничением скорости до 100 км/ч. И это был не первый случай, когда спортсмен попался на нарушении правил, сообщает BJ Penn. Как результат — терпению полиции пришел конец, и Конора оштрафовали на 1000 евро и лишили водительских прав на полгода.