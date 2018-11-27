Джефф Монсон рассказал, почему полюбил Россию

Получивший гражданство РФ американский спортсмен Джефф Монсон рассказал, что не выбирал Россию — это она выбрала его, и он полюбил ее всем сердцем.

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу американский боец смешанных единоборств Монсон получил российское гражданство в 2015 году. Спортсмен принес присягу российскому законодательству. Он рассказал о своем намерении строить политическую карьеру в России и стать членом парламента Красногорска, а потом "дорасти до Государственной думы ".

"Почему Россия?", — спрашивают меня друзья. Мне кажется, это не я выбрал Россию, а Россия выбрала меня. Русские удивительные люди, очень щедрые. Я вчера гулял по парку, замерз, и какой-то господин предложил мне свои перчатки, он меня даже не узнал", — рассказал Монсон на Synergy Global Forum 2018 в ходе дискуссии о преимуществах жизни в России.

Монсон также вспомнил случай, который произошел с ним несколько лет назад в Пензе.