Бывший чемпион UFC Джонс жёстко пошутил над Кормье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс в шуточной форме пожаловался, что обладатель поясов в полутяжёлой и тяжёлой категориях Даниэль Кормье шлёт ему свои интимные фото.

Джонс опубликовал фото, на котором Кормье позирует перед зеркалом в нижнем белье.

«Скажите чемпиону, чтобы перестал присылать мне это», — написал бывший чемпион в своём Instagram.

Джонс два раза побеждал Кормье, но результаты второго боя отменили по причине положительной допинг-пробы бойца.