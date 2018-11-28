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Бывший чемпион UFC Джонс жёстко пошутил над Кормье 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: ©instagram.com/dc_mma
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс в шуточной форме пожаловался, что обладатель поясов в полутяжёлой и тяжёлой категориях Даниэль Кормье шлёт ему свои интимные фото.
Джонс опубликовал фото, на котором Кормье позирует перед зеркалом в нижнем белье.
«Скажите чемпиону, чтобы перестал присылать мне это», — написал бывший чемпион в своём Instagram.
Джонс два раза побеждал Кормье, но результаты второго боя отменили по причине положительной допинг-пробы бойца.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон неэтично высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова.
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Джон Джонс , Хабиб Нурмагомедов , MMA
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