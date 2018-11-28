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Конор Макгрегор лишился водительских прав за превышение скорости 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был лишен водительских прав на полгода за превышение скорости, сообщает "Советский спорт".
По информации Mirror, спортсмен превысил скорость на 54 километра. Он разогнался до 154 километров в час на участке дороги, где максимальная скорость — 100 километров в час. За это боец был оштрафован на €1 тыс. и был лишен водительских прав на шесть месяцев.
Стоит отметить, что решение суда Макгрегор воспринял спокойно, а на выходе из здания пообщался со своими фанатами.
Ранее двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о драке с Конором Макгрегором.
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Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт , MMA
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