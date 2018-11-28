Конор Макгрегор лишился водительских прав за превышение скорости

По информации Mirror, спортсмен превысил скорость на 54 километра. Он разогнался до 154 километров в час на участке дороги, где максимальная скорость — 100 километров в час. За это боец был оштрафован на €1 тыс. и был лишен водительских прав на шесть месяцев.

Стоит отметить, что решение суда Макгрегор воспринял спокойно, а на выходе из здания пообщался со своими фанатами.