Кадыров решил усилить «Ахмат» и сделать его вторым после UFC

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о планах по расширению чеченского промоушена World Fighting Championship Akhmat (WFCA). Его слова передает ТАСС

«Если у нас выйдет, станем вторыми в мире, даже обойдем Bellator. Это для нашего региона очень хороший результат и для страны в целом. Хотим объединиться с Absolute Championship Berkut (ACB), две лиги объединим», — заявил Кадыров.

WFCA основан на базе бойцовского клуба «Ахмат». Промоушен провел уже 53 номерных турнира. WFCA 54 пройдет 16 ноября в Бахрейне и будет проведет совместно с местной организацией Brave FC. Наиболее известным представителем организации был российский боец Александр Емельяненко . Однако, тяжеловес покинул промоушен 8 ноября.

ACB вырос из бойцовского клуба «Беркут» в 2014 году. На счету организации 90 номерных турниров, последний из которых прошел в Москве 10 ноября. На данный момент, промоушен не анонсировал новых событий.