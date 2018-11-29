Канделаки прокомментировала отказ Нурмагомедова пожать руку

Телеведущая Тина Канделаки после общения с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым высказалась о том, что спортсмен не пожал ей руку. Во время проведения Synergy Global Forum Канделаки была модератором конференции с бойцом, она протянула ему руку, а он отказался от рукопожатия.

«В публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно», — написала телеведущая в Instagram.

Канделаки добавила, что в этот жест нельзя расценивать как неуважительный. Ситуацию с Нурмагомедовым она сравнила с поведением главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым

«Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает, подчеркивая своё уважение. Но первым руку не протягивает», — отметила она.

При этом она заключила, что нужно позволить каждому отвечать за себя.

News.ru ранее писал о том, что американский боец UFC Тони Фергюсон резко высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова. Фергюсон является потенциальным соперником Нурмагомедова.