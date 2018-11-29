Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канделаки прокомментировала отказ Нурмагомедова пожать руку 

News.ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: Руслан Исхаков/News.ru
Телеведущая Тина Канделаки после общения с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым высказалась о том, что спортсмен не пожал ей руку. Во время проведения Synergy Global Forum Канделаки была модератором конференции с бойцом, она протянула ему руку, а он отказался от рукопожатия.
«В публичном пространстве человек, не являющийся духовным лицом, мог бы пожать руку, ибо никакого греха в этом для него нет, кроме необходимости омовения, которое и так делается в течение дня неоднократно», — написала телеведущая в Instagram.
Канделаки добавила, что в этот жест нельзя расценивать как неуважительный. Ситуацию с Нурмагомедовым она сравнила с поведением главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
«Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает, подчеркивая своё уважение. Но первым руку не протягивает», — отметила она.
При этом она заключила, что нужно позволить каждому отвечать за себя.
News.ru ранее писал о том, что американский боец UFC Тони Фергюсон резко высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова. Фергюсон является потенциальным соперником Нурмагомедова.
News.ru: последние новости
Нурмагомедов извинился перед Канделаки за исламское уважение Макгрегор лишился водительских прав на полгода Россиянка Албу вернётся в UFC
Комментарии
Тина Канделаки , Рамзан Кадыров , MMA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России расстроила россиян160
Непобедимая боец вернется в UFC28
Нурмагомедов прилюдно «унизил» Канделаки125
Нурмагомедов извинился перед Канделаки2
Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Медведевой37
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение