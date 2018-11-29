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Непобедимая россиянка вернется в UFC 

Lenta.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: @stitchalbu
Российская боец смешанных единоборств (MMA) Александра Албу выступит под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые с июля 2017-го. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте UFC Russia.
Соперницей 28-летней россиянки станет представительница США Эмили Уитмайр. Поединок пройдет на турнире UFC 233 в Анахайме (Калифорния) 26 января. На том же турнире выступит и соотечественница Албу — Яна Куницкая.
Албу одержала победы во всех трех профессиональных поединках. Боец дебютировала в UFC 11 апреля 2015 года, выступив на турнире UFC Fight Night 64. Тогда россиянке удалось победить Изабеллу Бадурек удушающим приемом. Уитмайр провела пять боев, одержав три победы и потерпев два поражения.
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