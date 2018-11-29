Боец Александра Албу вернется в UFC

Российская спортсменка, боец смешанного стиля Александра Албу выступит под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) впервые с июля 2017-го. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте UFC Russia.

Соперницей Александры станет 28-летняя американка Эмили Уитмайр.

Поединок двух представительниц минимального веса состоится 26 января на турнире UFC 233 в Анахайме (Калифорния, США).

28-летняя Албу ни разу не проиграла в смешанных единоборствах при семи победах. С момента подписания контракта с UFC в сентябре 2013 года Александра провела два боя и в обоих победила. В последнем поединке, который прошёл в июле прошлого года, она решением судей одолела Каллин Каррен.