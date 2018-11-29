Нурмагомедов извинился перед Канделаки за то, что не пожал ей руку

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов принёс извинения телеведущей Тине Канделаки за то, что отказался пожимать ей руку. Канделаки опубликовала пост в своём Instagram, в котором прокомментировала решение спортсмена не жать ей руку во время презентации книги «Khabib Time». «Тина, то, что я не пожал вам руку — и было проявлением уважения к вам. В любом случае, если что-то не так, извините», — написал российский боец в комментариях Канделаки. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов угадал счёт матча ПСЖ — «Ливерпуль» в ЛЧ.