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Нурмагомедов извинился перед Канделаки за то, что не пожал ей руку 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Ethan Miller / Getty Images / AFP
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов принёс извинения телеведущей Тине Канделаки за то, что отказался пожимать ей руку.
Канделаки опубликовала пост в своём Instagram, в котором прокомментировала решение спортсмена не жать ей руку во время презентации книги «Khabib Time».
«Тина, то, что я не пожал вам руку — и было проявлением уважения к вам. В любом случае, если что-то не так, извините», — написал российский боец в комментариях Канделаки.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов угадал счёт матча ПСЖ — «Ливерпуль» в ЛЧ.
RT на русском: последние новости
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Тина Канделаки , Хабиб Нурмагомедов , MMA
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