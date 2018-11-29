Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона мира грозит 19 лет

Обвиняемому в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева — уроженцу Амура Анару Аллахверанову — грозит 19 лет тюремного срока. Изначально следствие предполагало, что обвиняемый забил спортсмена до смерти по неосторожности, однако тот сбежал с места происшествия и скрывался от полицейских месяц, после чего его действия были переквалифицированы на статью «убийство, совершенное из хулиганских побуждений».

В суде до сих пор продолжаются разбирательства по поводу внезапной гибели 32-летнего чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Спортсмен скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы, которую получил 20 августа 2017 года в уличной драке с уроженцем Амурской области Анаром Аллахверановым.

Мужчина нанес пауэрлифтеру удар ногой в голову и после падения соперника еще несколько раз пнул не оказывающее сопротивления тело. Вскоре Драчев скончался в реанимации.

Потасовка попала на камеры видеонаблюдения торгового центра, и полицейским удалось установить личность предполагаемого убийцы.

Теперь гособвинение требует для Аллахверанова 19 лет тюремного срока. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России — убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

«На заседании была заслушана сторона обвинения. Гособвинение затребовало 19 лет лишения свободы для обвиняемого. Сторона защиты будет представлять свою позицию во вторник и четверг», — приводит «РИА Новости» слова адвоката семьи Драчевых Евгения Шевцова.

Изначально Аллаверханов проходил по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В этом случае обвинение могло потребовать меньший срок тюремного заключения.

Однако после убийства Драчева Аллахверанов сбежал и целый месяц скрывался от стражей правопорядка. В итоге следствие переквалифицировало его действия на более тяжкую статью, посчитав, что это была не «неосторожность», а «хулиганские побуждения».

Осознав бессмысленность побега, мужчина добровольно явился в управление ФСБ России по Хабаровскому краю с повинной.

По информации РЕН ТВ, адвокат Аллахверанова заранее позвонил в Управление МВД и договорился об условиях сдачи. Однако в местном УФСБ заявили, что именно усилия сотрудников ведомства привели к тому, что подозреваемый принял решение сдаться правоохранительным органам.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с МВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной», — гласит заявление пресс-службы ведомства.

Помимо Аллахверанова, могут быть наказаны сотрудники Росгвардии, которые по вызову прибыли на место происшествия, но не предотвратили убийство.

«Мер к задержанию участников конфликта и пресечению противоправных действий одного из них сотрудники не приняли, покинув место происшествия, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Хабаровского края. — Они обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)».

Кроме того, очевидцем конфликта стал сотрудник полиции, который находился в компании Аллахверанова, но также не стал разнимать разъяренных мужчин.

Вскоре его уволили из правоохранительных органов, а затем заключили под стражу.

«По версии следствия, полицейский, осознавая, что в его присутствии гражданин Аллахверанов грубо нарушает общественный порядок и совершает противоправные действия — преступление (убийство мужчины), бездействует как должностное лицо из ложно понятого чувства товарищества и тем самым используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

Почему же никто не решился разнять смертельную драку? Знакомый Драчева, который стал очевидцем трагедии, рассказал, что пауэрлифтер сам запретил кому бы то ни было вмешиваться в его потасовку с Аллахверановым, поскольку хотел разобраться лично.