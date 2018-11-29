Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабиб прокомментировал отказ пожать руку Тине Канделаки 

Рамблер 8 часов назад
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отказ пожать руку генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки.
По его словам, отказ от рукопожатия был знаком уважения к телеведущей.
«Тина, то, что я вам руку не пожал, как раз-таки и было уважением к вам. В любом случае, если что не так, извините», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Канделаки отреагировала на отказ Хабиба пожать ей руку
Ранее Тина Канделаки объяснила, что в отказе от рукопожатия со стороны Нурмагомедова не было неуважения или эпатажа, поскольку в исламе мужчина при прикосновении к женщине должен сделать омовение перед молитвой.
«Каждый человек волен соблюдать свои традиции, как бы непонятны они ни были светским людям. Ключевое слово здесь "волен"», — написала Канделаки в Telegram.
Инцидент произошел на форуме «Синергия», когда Канделаки и Нурмагомедов оказались вместе на сцене. Канделаки протянула руку Нурмагомедову, а боец заявил: «У нас так не принято», — и отказался пожать руку.
Комментарии54
Тина Канделаки , Хабиб Нурмагомедов , MMA , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанат объяснил нападение на Глушакова7
Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова5
Канделаки прокомментировала отказ Хабиба пожать руку
Нурмагомедов прилюдно «унизил» Канделаки126
Адвокат Мамаева сделал заявление4
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол Прочее
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение