Хабиб прокомментировал отказ пожать руку Тине Канделаки

По его словам, отказ от рукопожатия был знаком уважения к телеведущей.

«Тина, то, что я вам руку не пожал, как раз-таки и было уважением к вам. В любом случае, если что не так, извините», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее Тина Канделаки объяснила, что в отказе от рукопожатия со стороны Нурмагомедова не было неуважения или эпатажа, поскольку в исламе мужчина при прикосновении к женщине должен сделать омовение перед молитвой.

«Каждый человек волен соблюдать свои традиции, как бы непонятны они ни были светским людям. Ключевое слово здесь "волен"», — написала Канделаки в Telegram.

Инцидент произошел на форуме «Синергия», когда Канделаки и Нурмагомедов оказались вместе на сцене. Канделаки протянула руку Нурмагомедову, а боец заявил: «У нас так не принято», — и отказался пожать руку.