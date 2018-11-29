Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отказ пожать руку генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки.
По его словам, отказ от рукопожатия был знаком уважения к телеведущей.
«Тина, то, что я вам руку не пожал, как раз-таки и было уважением к вам. В любом случае, если что не так, извините», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Ранее Тина Канделаки объяснила, что в отказе от рукопожатия со стороны Нурмагомедова не было неуважения или эпатажа, поскольку в исламе мужчина при прикосновении к женщине должен сделать омовение перед молитвой.
«Каждый человек волен соблюдать свои традиции, как бы непонятны они ни были светским людям. Ключевое слово здесь "волен"», — написала Канделаки в Telegram.
Инцидент произошел на форуме «Синергия», когда Канделаки и Нурмагомедов оказались вместе на сцене. Канделаки протянула руку Нурмагомедову, а боец заявил: «У нас так не принято», — и отказался пожать руку.