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Побивший Макгрегора боксер попался на мошенничестве с криптовалютами 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: @floydmayweather
Американский боксер Флойд Мэйуэзер оштрафован на 614,7 тысячи долларов за рекламу ICO компании Centra Tech, основателей которой обвиняют в мошенничестве с деньгами инвесторов, говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Регулятор выяснил, что спортсмен получал деньги за продвижение ICO (процедуры продажи токенов — цифровых акций) компании. Общая сумма вознаграждения составила 300 тысяч долларов. Теперь Мэйуэзер должен вернуть эти деньги, а также дополнительно выплатить штраф в таком же размере и 14,7 тысячи пени — всего 614,7 тысячи.
Вторым фигурантом дела стал рэпер и музыкальный продюсер DJ Khaled. Он получил 50 тысяч долларов и должен будет заплатить 152,7 тысячи. При этом ни он, ни Мэйуэзер не называли свои действия рекламой, а значит у потенциальных инвесторов могло сложиться мнение, что продвижение ICO было бескорыстным.
В декабре 2017 года покупатели токенов Centra Tech подали коллективный иск против компании в американский суд, обвинив ее руководителей в мошенничестве. В апреле они были задержаны при попытке покинуть США с 32 миллионами долларов присвоенных средств. Позднее суд Флориды признал выпущенные токены ценными бумагами и постановил, что их распространение должно было производиться под контролем SEC.
Флойд Мэйуэзер — самый титулованный и самый высокооплачиваемый боксер в истории. За свою карьеру он провел 50 боев и не потерпел ни одного поражения. В 2017 году техническим нокаутом победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в специально организованном бою. Гонорар Мэйуэзера за этот поединок составил 275 миллионов долларов.
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Конор Макгрегор , MMA
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