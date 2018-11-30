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Хабиб рассказал о многочисленных драках в детстве 

Рамблер + ещё 3 6 часов назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выпустил автобиографию, в которой рассказал о своем детстве, в котором «пополнял рекорд уличных боев».
Хабиб рассказал, что в детстве очень много дрался и никого не боялся, поскольку за него были все его многочисленные браться.
«Мы с братьями стали серьезной силой в районе. Никто лишний раз с нами не связывался. Я смело шел на разборку с любым, понимая, что в случае чего за мной целая футбольная команда, каждый из членов которой при необходимости сделает отбивную из моего обидчика и его дружков», — говорится в книге «Khabib Time».
По словам бойца, из драк он всегда выходил победителем и ежедневно «пополнял рекорд уличных боев».
Хабиб признался, что иногда с двоюродным братом Абубакаром «отжимали» места за компьютерами в игровых клубах, за что ему сейчас «стыдно и неудобно».
«Короче, я был быком, как говорят у нас в Дагестане. Дрался почти каждый день. Бил всех, кто не нравился. Один в драке не тянул — подключался младший двоюродный брат Абубакар. Вдвоем уделывали кого угодно, даже если противников было чуть больше», — цитирует отрывок из книги издание Sports.ru.
Автобиография Хабиба Нурмагомедова поступит в продажу 10 декабря.
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Хабиб Нурмагомедов , Sports.ru , MMA
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