Хабиб рассказал о многочисленных драках в детстве

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выпустил автобиографию, в которой рассказал о своем детстве, в котором «пополнял рекорд уличных боев».

Хабиб рассказал, что в детстве очень много дрался и никого не боялся, поскольку за него были все его многочисленные браться.

«Мы с братьями стали серьезной силой в районе. Никто лишний раз с нами не связывался. Я смело шел на разборку с любым, понимая, что в случае чего за мной целая футбольная команда, каждый из членов которой при необходимости сделает отбивную из моего обидчика и его дружков», — говорится в книге «Khabib Time».

По словам бойца, из драк он всегда выходил победителем и ежедневно «пополнял рекорд уличных боев».

Хабиб признался, что иногда с двоюродным братом Абубакаром «отжимали» места за компьютерами в игровых клубах, за что ему сейчас «стыдно и неудобно».

«Короче, я был быком, как говорят у нас в Дагестане. Дрался почти каждый день. Бил всех, кто не нравился. Один в драке не тянул — подключался младший двоюродный брат Абубакар. Вдвоем уделывали кого угодно, даже если противников было чуть больше», — цитирует отрывок из книги издание Sports.ru.

Автобиография Хабиба Нурмагомедова поступит в продажу 10 декабря.