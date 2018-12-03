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В России создали объединенную лигу ММА 

Вести.Ru + ещё 6 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Основатель российской лиги АСВ Майрбек Хасиев сообщил о подписании соглашения о приобретении Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат (WFCA). По его словам, наступило время, когда необходимо создать одну мощную российскую лигу ММА.
"Хочу с гордостью объявить о приобретении ACB Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат. Вопрос слияния российских ведущих лиг в одну большую организацию обсуждался в течение последних двух лет, и наконец решение назрело", — заявил Хасиев.
Основатель АСВ считает, что Россия готова сегодня создать одну мощную лигу ММА с сильнейшим составом бойцов, которая на рваных станет конкурировать с лучшими мировыми организациями.
"Хочу подчеркнуть, что с приобретением WFCA не будет создана принципиально новая организация, не произойдет смена собственника, никаких особых структурных изменений в АСB не будет. Президентом лиги назначен Алексей Яценко. Небольшое изменение коснется лишь названия — ACA (Absolute Championship Akhmat), — добавил Хасиев.
Также он сообщил, что в ACA сохранится все лучшее, что было в двух организациях. В 2019 году запланированы не менее 12 турниров по ММА в России и за ее пределами.
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Алексей Яценко , MMA
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