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Рой Джонс назвал начатую Нурмагомедовым потасовку ответом мужчины 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший прокомментировал прокомментировал инцидент после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, передает ТАСС.
Спортсмен считает, что дагестанец имел право вступиться за свою команду, на автобус которой напал Макгрегор в США.
"Если ты приезжаешь в США из другой страны и хочешь напасть на автобус, в котором сижу я, то ты не прав. Поступок Хабиба — это ответ, ответ мужчины. К тому же в автобусе реально могли пострадать люди. Было бы нечестно дисквалифицировать Хабиба за то, что он просто ответил и постоял за себя", — отметил Джонс.
Нападение ирландца произошло в апреле перед турниром UFC в Нью-Йорке. После боя 8 октября Нурмагомедов начал потасовку в зрительском зале. В отношении обоих бойцов ММА было заведено дело, которое рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада.
Ранее российский боец MMA Дамир Исмагулов в своем дебютном поединке под эгидой UFC одержал победу над австралийцем Алексом Горджесом.
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Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС , MMA
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