Рой Джонс назвал начатую Нурмагомедовым потасовку ответом мужчины

Спортсмен считает, что дагестанец имел право вступиться за свою команду, на автобус которой напал Макгрегор в США.

"Если ты приезжаешь в США из другой страны и хочешь напасть на автобус, в котором сижу я, то ты не прав. Поступок Хабиба — это ответ, ответ мужчины. К тому же в автобусе реально могли пострадать люди. Было бы нечестно дисквалифицировать Хабиба за то, что он просто ответил и постоял за себя", — отметил Джонс.

Нападение ирландца произошло в апреле перед турниром UFC в Нью-Йорке. После боя 8 октября Нурмагомедов начал потасовку в зрительском зале. В отношении обоих бойцов ММА было заведено дело, которое рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада.

Ранее российский боец MMA Дамир Исмагулов в своем дебютном поединке под эгидой UFC одержал победу над австралийцем Алексом Горджесом.