Отец Хабиба выполнил просьбу Путина 

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что выполнил просьбу президента России Валдимира Путина не наказывать сына за стычку с командой Конора Макгрегора после боя за титул чемпиона UFC.
«Владимир Владимирович это сказал и на камеру, и отдельно — в приватной беседе. И покойный отец меня об этом также просил. Мы с Хабибом нормально поговорили и решили, что так делать он больше не будет», — рассказал Нурмагомедов-старший изданию «Советский спорт».
После выигранного боя отец и сын Нурмагомедовы встретились с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы со спортсменом и его отцом президент попросил Абдулманапа не наказывать строго сына за драку.