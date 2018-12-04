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Отец Хабиба выполнил просьбу Путина 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что выполнил просьбу президента России Валдимира Путина не наказывать сына за стычку с командой Конора Макгрегора после боя за титул чемпиона UFC.
«Владимир Владимирович это сказал и на камеру, и отдельно — в приватной беседе. И покойный отец меня об этом также просил. Мы с Хабибом нормально поговорили и решили, что так делать он больше не будет», — рассказал Нурмагомедов-старший изданию «Советский спорт».
После выигранного боя отец и сын Нурмагомедовы встретились с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы со спортсменом и его отцом президент попросил Абдулманапа не наказывать строго сына за драку.
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